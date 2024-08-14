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Bursaspor Bolu kampında çalışmalarına devam ediyor

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Bursaspor, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarına Bolu'da gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanı ile devam etti. Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde yapılan idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas ve pres çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alan oyunlarıyla tamamladı. Yeşil-beyazlı takım, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek.

Bursaspor'da Bolu kampı tüm hızıyla sürüyor. Yeşil-beyazlı takım günün ilk idmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Bursaspor, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarına Bolu'da gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanı ile devam etti. Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde yapılan idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas ve pres çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alan oyunlarıyla tamamladı. Yeşil-beyazlı takım, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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