Bursaspor Bolu'da taktik idman yaptı

Kamp çalışmalarına Bolu'da devam eden Bursaspor, bugün taktik idman gerçekleştirdi.

Bursaspor, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarına Bolu'da gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde yapılan idman, ısınma istasyonlarıyla başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan yeşil-beyazlı futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA