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Bursaspor, Bolu'da antrenmanlara başladı

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Bursaspor, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarına Bolu'da gerçekleştirdiği ilk antrenman ile başladı. Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde yapılan idman, ısınma koşularıyla başladı ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.

Bursaspor, Bolu'daki ilk antrenmanını bu sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Bursaspor, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarına Bolu'da gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanı ile başladı. Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde yapılan idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas ve alan oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı dayanıklılık çalışmalarıyla tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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