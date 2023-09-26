Bursaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı maçının hazırlıklarına devam ediyor

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 6. haftasında oynayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı maçının hazırlıklarına bugün yapılan idmanla devam etti. Yeşil-beyazlılar, hücum ve savunma çalışmalarının yanı sıra taktik antrenman da yaptı.