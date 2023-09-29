Bursaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıklarına devam ediyor

Bursaspor'da Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıkları bugün yapılan taktik idmanla devam etti. Yeşil-beyazlılar hücum ve savunma çalışmasına ağırlık verdi.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 6. haftasında deplasmanda konuk olacağı Beyoğlu Yeni Çarşı Belediyespor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenör Nedim Vatansever gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde hücum-savunma geçiş drilleri yapan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın sabah saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek. - BURSA