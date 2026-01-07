Haberler

Bursaspor Basketbol Yavuz Gültekin'i kadrosuna kattı


Göksenin Köksal'ın sakatlığının ardından Bursaspor Basketbol, Yavuz Gültekin'i kadrosuna kattı. Genç forvet ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.

BURSASPOR Basketbol, Göksenin Köksal'ın yaşadığı sakatlığın ardından kadrosunu Yavuz Gültekin transferiyle güçlendirdi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursaspor Basketbol, kadro planlaması kapsamında bir transfer hamlesine daha imza attı. Yeşil-beyazlı ekip, Göksenin Köksal'ın sakatlığı sonrası rotasyonu güçlendirmek adına Yavuz Gültekin'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 25 yaşındaki forvet Yavuz Gültekin ile 2025–2026 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu. 2022–2025 yılları arasında Aliağa Petkimspor forması giyen genç oyuncu, bu sezon ise Türk Telekom kadrosunda parkeye çıkmıştı. Çok yönlü oyun yapısıyla dikkat çeken Yavuz Gültekin'in, Bursaspor Basketbol'un ön alan rotasyonuna katkı sağlaması bekleniyor.

Yeşil-beyazlı kulüp, yeni transferine Bursaspor forması altında başarılı bir sezon temennisinde bulundu.

