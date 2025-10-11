Haberler

Bursaspor Basketbol Trabzon Deplasmanında Galip Geldi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Bursaspor Basketbol, Trabzonspor karşısında son periyotta gösterdiği etkili oyunla önemli bir galibiyete imza attı ve rakibine sezonun ilk yenilgisini tattırdı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Bursaspor Basketbol, deplasmanda Trabzonspor karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atarak parkeden galibiyetle ayrıldı. Nefes kesen maçta yeşil-beyazlılar, son periyottaki etkili oyunuyla rakibine sahasında sezonun ilk yenilgisini tattırdı.

Bursaspor Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u mağlup etti. Trabzon'da oynanan karşılaşmada başa baş geçen ilk çeyreği 17-19 önde tamamlayan yeşil-beyazlılar, devreye de 38-43 üstün girdi.

İlk yarıda Konontsuk fark attı

İlk iki çeyrekte Artur Konontsuk 15 sayı ile takımın en skorer ismi olurken, Brandon Reginald Childress 11 sayı ve 4 asistle katkı verdi. Bench'ten yalnızca 4 sayılık katkı alan Bursaspor Basketbol, ilk yarıda top kayıplarından 10 sayı üretmeyi başardı.

Üçüncü periyoda hızlı başlayan Trabzonspor, Bursaspor'un basit top kayıplarını değerlendirerek öne geçti. Bu bölümde istediği ritmi bulamayan yeşil-beyazlılar, son periyoda 66-57 geride girdi.

Final periyodunda büyük geri dönüş

Son çeyrekte müthiş bir geri dönüşe imza atan Bursaspor Basketbol, bitime 4 dakika 39 saniye kala 70-72 öne geçti. Son iki dakikaya 76-77 üstün giren yeşil-beyazlı ekipte Childress, art arda bulduğu sayılarla farkı 76-81'e taşıdı. Rakibine hücum fırsatı tanımayan Bursaspor Basketbol, son anlarda hata yapmayarak maçı kazanmasını bildi.

Bu sonuçla yeşil-beyazlılar, lige 2'de 2 ile başlayan Trabzonspor'a sahasında sezonun ilk mağlubiyetini yaşattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
