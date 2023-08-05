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Bursaspor Basketbol Takımı Kombine Fiyatlarında Zam Yapmayacak

Spor Haberleri

Bursaspor Basketbol Takımı, 2023-24 sezonunda kombine fiyatlarında geçen seneki tarifenin uygulanacağını açıkladı. Taraftarlar, kurumsal kombine ve saha içi koltuklarında herhangi bir zam olmayacağını öğrendi. Detaylı bilgi yarın paylaşılacak.

Bursaspor Basketbol Takımı, kombine fiyatlarında geçen seneki tarifenin uygulanacağını açıkladı.

Bursaspor Basketbol Takımı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "2023-24 sezonunda taraftar kombinesi, kurumsal kombine ve saha içi koltuklarında herhangi bir zam yapılmayacak olup, geçtiğimiz sezonun fiyatları geçerli olacaktır. Detaylı bilgi yarın paylaşılacaktır." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

basketbol Bursaspor Spor Haberler

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