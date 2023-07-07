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Bursaspor Basketbol, Jure Zdovc ile anlaştı

Bursaspor Basketbol, Jure Zdovc ile anlaştı

Spor Haberleri

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor Basketbol, Sloven başantrenör Jure Zdovc ile anlaşma sağladı. Kulüp, Dusan Alimpijevic ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor Basketbol, başantrenör Jure Zdovc ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sloven başantrenör Zdovc ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kendisine hoş geldin diyor, kulübümüzün çatısı altında başarılı sezonlar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bursaspor Basketbol, yeşil-beyazlı kulüpte önemli başarılar elde eden başantrenör Dusan Alimpijevic ile sezonun sona ermesiyle yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Spor

Basketbol Süper Ligi basketbol Bursaspor Spor Haberler

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