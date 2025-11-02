Haberler

Bursaspor Basketbol, Bahçeşehir Koleji'ndeki Tartışmalara Yanıt Verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursaspor Basketbol, Bahçeşehir Koleji maçında yaşanan tartışmalı olaylarla ilgili açıklama yaptı. Bahçeşehir Koleji oyuncusu Malachi Flynn’in topu taraftara fırlatması sonrası gelişen olaylar kınandı ve Türkiye Basketbol Federasyonu'na bildirileceği duyuruldu.

Bursa spor Basketbol, Bahçeşehir Koleji maçının ardından yaşanan tartışmalarla ilgili açıklama yayımladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bursa spor Basketbol'un Bahçeşehir Koleji'ni ağırladığı maçın son düdüğüyle birlikte Bahçeşehir Koleji takım oyuncusu Malachi Flynn'nin topu taraftara fırlatmasıyla tartışma yaşandı.

Bursa spor Basketbol'dan yapılan açıklamada, yaşanan olayların kınandığı bildirildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim." sözlerinden alıntı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" Türkiye'nin birçok ilinde eğitim kurumları bulunan Bahçeşehir Koleji'ni, takımın başkanını ve bazı oyuncularını bu akşam yaşanan olaylar nedeniyle esefle kınıyoruz. Sporun temelini oluşturan fair-play ruhuna tamamen aykırı davranışlar sergileyen sporcularını cezalandırmak yerine, yaşananlardan mağduriyet çıkarma çabalarını hayretle izliyoruz. Karşılaşma boyunca attığı her sayıdan sonra tribünleri tahrik eden, maçın son düdüğüyle birlikte topu seyircilere fırlatan Malachi Flynn, akabinde taraftarlara saldıran Göktuğ Baş ve sonrasında şımarık bir çocuk gibi sağa sola saldıran Bahçeşehir Koleji Başkanı Begüm Yücel'in tutumlarını, spor ahlakıyla bağdaştırmıyoruz. Bahçeşehir Koleji yönetiminin, oyuncularına ceza verilmemesi için sosyal medyada paylaştığı çelişkili ve gerçekleri saptıran açıklamayı ise ibretle ve tebessümle karşılıyoruz."

Açıklamada, Türkiye Basketbol Federasyonu nezdinde olayın sonuna kadar takipçisi olunacağı da aktarıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Spor
İran'da LPG dolum tesisinde patlama: 9 yaralı

Komşu ülkede şiddetli patlama: Çok sayıda yaralı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a kritik uyarı

Galatasaray'a kritik uyarı: Çok acil bir şekilde...
İlk kez o ülke uyguladı! Nesiller arası sigara yasağı

İlk kez o ülke uyguladı! Nesiller arası sigara yasağı
Tom Barrack: Gazze'deki ateşkes Türkiye olmasaydı gerçekleşmezdi

Trump'ın sağ kolundan tarihi itiraf: Türkiye olmasaydı yapamazdık
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" mesajı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a kritik uyarı

Galatasaray'a kritik uyarı: Çok acil bir şekilde...
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'den Arda için flaş itiraf
Eski polis köy kahvesinde ölüm saçtı! Bilanço ağır

Eski polis köy kahvesinde ölüm saçtı! Bilanço ağır
Galatasaray, ligde 22 maç sonra gol bulamadı

Kaçan goller pahalıya patladı! 22 maç sonra bir ilk
Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay

Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay
'Cumhur İttifakı'nda çatlak var' iddialarına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt

"Cumhur İttifakı'nda kriz var" iddiasına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor

Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
Sen neymişsin Onana! İki büyük maçta da yıldızlaştı

Sen neymişsin be Onana
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.