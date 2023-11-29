Bursaspor Başkanı Recep Günay: Biz aday olmasaydık bu kulüp kapanmıştı
Bursaspor Başkanı Recep Günay, kulübün borç durumu hakkında açıklamalarda bulundu ve kulübün kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Bursaspor Başkanı Recep Günay: Biz aday olmasaydık bu kulüp kapanmıştı
"Bu oyunu bozacağız diye geldik"
"Bursaspor Kulübü'nün yaklaşık 1.5 milyar TL borcu var"
GALATASARAY'IN KONUĞU MANCHESTER UNITED
20.45 Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında İngiliz ekibi Manchester United'ı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde konuk edecek.
BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGE MAÇINA DOĞRU
16.15 Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve bir oyuncu basın toplantısında konuşacak.
17.00 Temsilcimiz hazırlıklarını tamamlayacak.
19.45 Club Brugge Teknik Direktörü Ronny Deila ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.
20.30 Belçika ekibi son çalışmasını gerçekleştirecek.
NOERDSJALLEND - FENERBAHÇE MAÇINA DOĞRU
12.30 Sarı-lacivertliler, Danimarka'ya gidecek.
13.00 Danimarka ekibi son idmanı Right to Dream Park'ta gerçekleştirecek.
14.30 Noerdsjallend Teknik Direktörü Johannes Hoff Thorup ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.
20.30 Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve bir oyuncu basın toplantısında konuşacak.
21.00 Temsilcimiz karşılaşmanın oynanacağı Right to Dream Park'ta son antrenmanını yapacak.
BEŞİKTAŞ'TA BAŞKAN ADAYLARININ PROGRAMI
10.00 Serdal Adalı, hedef ve projelerini düzenleyeceği toplantıyla açıklayacak.
20.00 Hasan Arat, düzenleyeceği lansmanla yönetim kurulu üyelerini tanıtacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
A Grubu
20.45 Galatasaray - Manchester United (İngiltere)
23.00 Bayern Münih (Almanya) - Kopenhag (Danimarka)
B Grubu
20.45 Sevilla (İspanya) - PSV Eindhoven (Hollanda)
23.00 Arsenal (İngiltere) - Lens (Fransa)
C Grubu
23.00 Real Madrid (İspanya) - Napoli (İtalya)
23.00 Braga (Portekiz) - Union Berlin (Almanya)
D Grubu
23.00 Real Sociedad (İspanya) - Salzburg (Avusturya)
23.00 Benfica (Portekiz) - Inter (İtalya)
BASKETBOL
EuroCup
21.00 Hapoel Tel Aviv - Beşiktaş Emlakjet
FIBA Şampiyonlar Ligi
21.00 Bursaspor İnfo Yatırım - Hapoel Holon
22.30 Derthona Basket - Tofaş
EuroLeague Kadınlar
20.00 DVTK HUN-Therm - Fenerbahçe Alagöz H.
21.00 ZVVZ USK Praha - ÇBK Mersin
EuroCup Kadınlar
17.00 Galatasaray Çağdaş F. - Kibirkstis
20.00 TTT Riga - Melikgazi Kayseri B.
20.00 Arka Gdynia - Emlak Konut
VOLEYBOL
Şampiyonlar Ligi Kadınlar
19.30 VakıfBank - Allianz Vero Volley Milano
22.00 Savino Del Bene Scandicci - Eczacıbaşı Dynavit
Şampiyonlar Ligi Erkekler
17.00 Halkbank - Berlin Recycling Volleys
20.00 Ziraat Bankkart - Kedzierzyn-Kozle
CEV Cup Erkekler
19.00 Fenerbahçe Parolapara - Hypo Tirol Innsbruck