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Bursaspor Başkanı Recep Günay: Biz aday olmasaydık bu kulüp kapanmıştı

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Bursaspor Başkanı Recep Günay, kulübün borç durumu hakkında açıklamalarda bulundu ve kulübün kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Bursaspor Başkanı Recep Günay: Biz aday olmasaydık bu kulüp kapanmıştı

"Bu oyunu bozacağız diye geldik"

"Bursaspor Kulübü'nün yaklaşık 1.5 milyar TL borcu var"

GALATASARAY'IN KONUĞU MANCHESTER UNITED

20.45 Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında İngiliz ekibi Manchester United'ı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde konuk edecek.

BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGE MAÇINA DOĞRU

16.15 Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve bir oyuncu basın toplantısında konuşacak.

17.00 Temsilcimiz hazırlıklarını tamamlayacak.

19.45 Club Brugge Teknik Direktörü Ronny Deila ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.

20.30 Belçika ekibi son çalışmasını gerçekleştirecek.

NOERDSJALLEND - FENERBAHÇE MAÇINA DOĞRU

12.30 Sarı-lacivertliler, Danimarka'ya gidecek.

13.00 Danimarka ekibi son idmanı Right to Dream Park'ta gerçekleştirecek.

14.30 Noerdsjallend Teknik Direktörü Johannes Hoff Thorup ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

20.30 Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve bir oyuncu basın toplantısında konuşacak.

21.00 Temsilcimiz karşılaşmanın oynanacağı Right to Dream Park'ta son antrenmanını yapacak.

BEŞİKTAŞ'TA BAŞKAN ADAYLARININ PROGRAMI

10.00 Serdal Adalı, hedef ve projelerini düzenleyeceği toplantıyla açıklayacak.

20.00 Hasan Arat, düzenleyeceği lansmanla yönetim kurulu üyelerini tanıtacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

A Grubu

20.45 Galatasaray - Manchester United (İngiltere)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Kopenhag (Danimarka)

B Grubu

20.45 Sevilla (İspanya) - PSV Eindhoven (Hollanda)

23.00 Arsenal (İngiltere) - Lens (Fransa)

C Grubu

23.00 Real Madrid (İspanya) - Napoli (İtalya)

23.00 Braga (Portekiz) - Union Berlin (Almanya)

D Grubu

23.00 Real Sociedad (İspanya) - Salzburg (Avusturya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Inter (İtalya)

BASKETBOL

EuroCup

21.00 Hapoel Tel Aviv - Beşiktaş Emlakjet

FIBA Şampiyonlar Ligi

21.00 Bursaspor İnfo Yatırım - Hapoel Holon

22.30 Derthona Basket - Tofaş

EuroLeague Kadınlar

20.00 DVTK HUN-Therm - Fenerbahçe Alagöz H.

21.00 ZVVZ USK Praha - ÇBK Mersin

EuroCup Kadınlar

17.00 Galatasaray Çağdaş F. - Kibirkstis

20.00 TTT Riga - Melikgazi Kayseri B.

20.00 Arka Gdynia - Emlak Konut

VOLEYBOL

Şampiyonlar Ligi Kadınlar

19.30 VakıfBank - Allianz Vero Volley Milano

22.00 Savino Del Bene Scandicci - Eczacıbaşı Dynavit

Şampiyonlar Ligi Erkekler

17.00 Halkbank - Berlin Recycling Volleys

20.00 Ziraat Bankkart - Kedzierzyn-Kozle

CEV Cup Erkekler

19.00 Fenerbahçe Parolapara - Hypo Tirol Innsbruck

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Recep Günay Bursaspor Beşiktaş Basketbol Futbol Spor Haberler

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