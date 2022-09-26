Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz: 'Taşlar, satırlar, bıçaklar sahaya atıldı'

Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz, Amed Sportif Faaliyet deplasmanında taşların, satırların ve bıçakların sahaya atıldığını söyledi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz, Amed Sportif Faaliyetler maçı sonrası basın toplantısı düzenledi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Ömer Furkan Banaz, "Dün bir deplasman maçı oynadık. Maç öncesi ile sonrasıyla sadece Bursa değil, Türkiye gündemini de oldukça yoğun meşgul etti. Bizlerin de yönetim kurulu olarak kuralar çekildikten sonra radarımızda olan bir konuydu. Rakip takımın da Bursaspor'la aynı ligde mücadele etmek istemiyoruz diye yazılı bir başvurusu olmuştu. Ancak TFF bunu uygun bulmadı ve aynı kategoride yer aldık. Maçın tarafsız sahada oynanması ile ilgili başvurular oldu ancak bunlar da yetkililer tarafından değerlendirilmedi. Bizler de nasıl Afyon'a gittiysek, Çorum'a gittiysek, Diyarbakır'a da gidip bu maçı oynamamız gerekiyordu. Bursa neyse Diyarbakır o, Ankara neyse Diyarbakır o, İstanbul neyse Diyarbakır o. Türkiye'nin bir ili. Orada maç oynamama gibi durumumuz söz konusu değildi. Bir yayın meselesi vardı. Çok tuhaf. Şehre vardığımız ilk dakikadan itibaren Diyarbakır Valisi ve Emniyet Müdürü ile görüşmelerimiz oldu. Gerekli konuları konuştuk. Onlar da gerekli tedbirlerin oluşturulacağını söylediler. İlgi alaka da gösterildi. Sıkıntı yaşanmadı. Ancak takımımız sahaya çıkınca bazı sorunlar yaşanmaya başlandı. 25-30 bin kadar seyirci vardı. Taraftarların sahaya attıkları yabancı cisimlerle başladı ve maçın sonuna kadar devam etti" dedi.

"Canberk'e korner sırasında yabancı madde yağıyor"

"Çok anlam veremediğimiz bazı hususlar vardı" diyen Banaz, şöyle devam etti:

"Yabancı isimler atılıyor, yedek kulübesinden oyuncuların ısınmasına imkan yok. Polis kalkan koridoru oluşturuyor. Her seviyede yabancı isimler atılıyor. Anlaşılır bir durum değil. Kalecimiz Canberk Yurdakul'a korner atışlarında pet şişe yağıyor. Maç mı yapıyoruz başka bir şey mi yapıyoruz? Kalecimiz maça odaklanamıyor. Ne yapacak bu kaleci. Saçma sapan bir durum. Bizler açısından en anlaşılmayan durumlar bunlardı. MHK maça bir atama yapıyor ilgin. Sadece TFF 2. Lig'de bir maç yönetmiş. Onun dışında da dördüncü hakemlik yapmış ve İstanbul'da BAL'da görev yapmış. Milli maç arası var. Ülke gündemine oturan bu maça buraya tecrübeli hakem nasıl atamıyorsunuz? ya da atamıyorsunuz? Bizim algılayamadığımız bir husus. Geldiğimiz nokta itibariyle 2-0 maçı kaybettik. Kimsenin kılına zarar gelmemesi bizi sevindiren tek husus. Ama anlamlandıramıyoruz. Bir hınç alma söz konusuydu. Pet şişeyi algılayabiliyoruz da farklı şeyler de sahaya atıldı. Madeni paralar, taşlar, satırlar, bıçaklar İlla hakemin kafasına bir şey mi gelmesi lazımdı? Hakeme gelmezse sorun yok mu? Futbolcuya gelebilir yani? Anlaşabilir bir durum değil. Ne anons var, ne süreci durdurmaya yönelik bir girişi var! İcraat yok. Bunlar olabilir diyorlar, çözüyoruz diyorlar ama çözülen bir şey yok. Bu futbol maçları nasıl yönetilecek. Orada yağdırdılar, o zaman Bursa'da da yağdıracaklar. Bunların önüne geçmemiz lazım. Prosedür vardır onu uygulaması lazım. Atılan satır kalecinin kafasına gelecek kan akacak yani? Adamlar bıçak atıyor, demir atıyor, gözlemciye bunlar veriliyor ama reaksiyon yok."

"Takımı sahadan çekin deniyor" sözlerine de yanıt veren Banaz, "Sahaya çıktık insiyatif gözlemcide, hakemde. Biz elimizden geleni yaptık. Ama bir şekilde o ilgilelerin alacağı karar bu. Onların da cesareti yetmedi buna. Bu cesareti gösteremeyeceksiniz madem siz de o türde adamı göndereceksiniz sahaya. Yan hakeminden orta hakemine kadar çekiniyor. İnsiyatif alamıyor. Bu işi yönetemediler. Biz bu işin takipçisi olacağız. Diyarbakır'ın her noktasında gezdik. Misafirperverlik konusunda hiçbir sıkıntı görmedik. Ne olduysa sahada oldu. Orası çok net. Kimse genelleme de çıkartmasın. Ama stadyuma da paçavralar sokuluyor bunlara nasıl izin veriliyor anlamıyorumBiz elimizden geleni yapıyoruz. Biz Bursa olarak bu işi çözeceksek hep birlikte kenetlenerek sökeriz. Eğer çözemezsek Diyarbakır'da maç yapaya mahkumuz. Rakiplerin de bunlar olur. Kalabalık içinde yalnınız" cümlelerine yer verdi.

Başkan Ömer Furkan Banaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaşı 16-17 çocuklar zor durumda kaldı. Ben maçtan önce yaptığım açıklamanın ardından birçok olay oldu. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Bu arada biz bize gittik biz bize geldik. Protokol devreye girmedi."

'Neden özel uçak kaldırılmadı?' sorusuna Banaz, "Benim uçak kaldırabilecek gücüm yok" diye cevap verdi.

"Hükmen galibiyetle ilgili girişimlerimiz olacak"

Yayın konusuyla alakalı da Başkan Banaz, "Biz rakip kulüple görüştük. Onlar biz iç saha maçlarımızı yayınlamıyoruz dediler. Taraftarın stadyuma çekmek için böyle bir düşünceye sahiplermiş. Bizler Bursa'da 3.5 milyon muhattap var, bize bu işi kolaylaştırın dedik. Ama onları da aşan durumlar var sanırım. Sonra bize yazılı bir dönüş yaptılar ve biz de TFF'ye başvuru yaptık. Maçın durumunu anlattık. Onlar da tek taraflı insiyatif kullanamadılar. TRT ile ilgili bir girişim olamıyor mu? dedik. Yayınlansın diye çabaladık. Ama bu konuda anlaşılamayan bir durum söz konusu. TFF bu yayının olacağını kendi sitesinden bildirdi. Ama sonrasında bu süreç patlıyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile de görüştüm. Maç sırasında konuştum. Anonsu dahi dile getirdim. Kendisi de maçın yayınlanmasını istediğini söyledi. Burada TRT yan çizdi gibi bir his oluşuyor" şeklinde konuştu.

Banaz, son olarak taşlar, satırlar, havayı fişekler ve bıçakların sahaya atılmasıyla ilgili, "Hükmen galibiyetle ilgili girişimlerimiz olacak. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi. - BURSA