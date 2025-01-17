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Bursaspor Başkanı Enes Çelik'ten Lisans Müjdesi

Bursaspor Başkanı Enes Çelik'ten Lisans Müjdesi
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Bursaspor Başkanı Enes Çelik, transfer tahtasını açmak için gerekli ödemeleri yaptıklarını ve Vefa Temel'in lisansını çıkardıklarını açıkladı.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, lisans çıkarmaya engel olan 9 dosya ile ilgili ödemeleri gerçekleştirdiklerini belirterek, Vefa Temel'in de lisansını bu sayede çıkardıklarını duyurdu.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik'ten yeşil-beyazlı camiaya müjdeli haber geldi. Başkan Çelik, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaz transfer döneminde sizlerin de bildiği gibi transfere engel toplamda 37 dosya ile anlaşma imzalamış ve üç yıldır kapalı olan transfer tahtasını açmıştık. Kış transfer döneminin başladığı 13 Ocak 2025 tarihinden bu sabaha kadar ise eski teknik adam, futbolcu ve masörlerden oluşan 9 dosya transfer tahtasına girmiş ve lisans çıkarmamıza engel olmuştur. Kısa süre içerisinde çok ciddi bir mali yükle karşı karşıya kaldığımız bu haftada söz konusu isimlerle anlaşarak ödemelerini gerçekleştirdik ve transfer ettiğimiz Vefa Temel'in lisansını çıkardık" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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