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Bursaspor Başkanı Enes Çelik'ten Atış Grup'a Teşekkür Plaketi

Bursaspor Başkanı Enes Çelik'ten Atış Grup'a Teşekkür Plaketi
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Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Atış Grup CEO'su Ahmet Atış'a kulübe olan destekleri nedeniyle teşekkür plaketi sundu. Törende, Atış Grup'un Bursaspor ve şehre katkılarının önemi vurgulandı.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, sezon başından itibaren kulübe desteğini esirgemeyen ve forma göğüs sponsorluğuyla katkısını sürdüren Atış Grup adına şirket CEO'su Ahmet Atış'a teşekkür plaketi sundu.

Bursaspor - Kemerkent Bulvarspor maçı öncesinde düzenlenen törende, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Atış Şirketler Grubu'nun şehre ve Bursaspor'a verdiği desteğin önemini vurguladı.

Başkan Enes Çelik, Atış Grup'un Bursaspor'a sağladığı desteklerin yalnızca kulüp için değil, şehir adına da büyük anlam taşıdığını belirtti. Çelik, "Atış Şirketler Grubu, Bursaspor'a olan sevgisini ve bağlılığını her fırsatta göstermiştir. Bu değerli katkılar için kendilerine teşekkür ediyoruz," dedi.

Törene, Atış Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Atış, Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış ve Atış Grup yöneticileri de katıldı. Törende konuşan Atış Grup CEO'su Ahmet Atış, "Kültür, sanattan spora kadar her alanda Bursamıza katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bursaspor bizim için çok özel bir yere sahip. Bu şehrin değerlerine katkı sunmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Seremoninin ardından, Başkan Enes Çelik ve Atış Şirketler Grubu yöneticileri, taraftarların yoğun isteği üzerine tribünlere giderek taraftarları selamladı. Coşkulu alkışlarla karşılanan ekip, maç öncesinde taraftarlara unutulmaz anlar yaşattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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