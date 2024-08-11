Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret ederek, "Türk futbolu ve Bursaspor özelinde istişarelerde bulunduk" dedi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Çelik, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Enes Çelik, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün değerli başkanı Sn. Ali Koç'u ziyaret ettim. Türk futbolu ve Bursaspor özelinde istişarelerde bulunduk. Kendileri yakın gelecekteki iç saha maçlarımızdan birine teşrif edeceklerini ifade ettiler. Nazik misafirperverliğinden dolayı sayın başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. Enes Çelik, Ali Koç'a ismi yazılı 16 numaralı Bursaspor forması hediye etti. - BURSA