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Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüştü

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Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Çelik, Erdoğan'ın Bursasporlulara selamlarını ilettiğini ve başarı dileklerinde bulunduğunu açıkladı.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Çelik, Erdoğan'ın Bursasporlulara selamlarını ilettiğini belirtti.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik çok önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Enes Çelik, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımıza kabullerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bursasporluların selamını ilettim. Bursaspor'u ve pazar günkü coşkuyu konuştuk. Bursasporlulara selamlarını ileterek başarı dileklerinde bulundular." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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