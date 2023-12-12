Bursaspor Başkan Adayları Açıklamalarını Sürdürüyor

Bursaspor Kulübü başkan adaylarından Raşit Barışıcı, adaylığını açıkladı ve Genel Kurul kararının önemine vurgu yaptı. Barışıcı, dünya çapında bir firma ile görüşmelerin devam ettiğini ve bu anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda transfer tahtası sorununun ortadan kalkacağını belirtti.

Bursaspor Kulübü başkan adaylarını ağırlamaya devam ediyor. Bekir Ön'den sonra Raşit Barışıcı da adaylığını açıkladı. Barışıcı, "Genel Kurul kararı alınması yapacağımız anlaşmalarda ciddiyet sağlayacaktır. Dünya çapında bir firma ile görüşüyoruz. Eğer bu anlaşma gerçekleşirse transfer tahtası gibi bir sorun da kalmayacak" dedi.

Bursaspor Başkanı Recep Günay'ın kulübü terk etmesinden sonra mevcut yönetimin yaptığı çağrıya Bekir Ön'den sonra Raşit Barışıcı da karşılık verdi. Başkan adaylığı için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne gelen Raşit Barışıcı ve Bursaspor 2. Başkanı Metin Genç basın toplantısı düzenledi. Barışıcı, "Bursaspor bir amaçsa onun için toplandık. Adaylığımızı belli bir süreden beri konuşuyorduk. Resmi olarak da açıklıyoruz. Yönetim, Genel Kurul kararı alırsa, çalışmalarımıza hızlıca devam etmek istiyoruz. Tüm çalışmalarımızı yaptık. Kısa sürede de Bursa içinden ve dışından önemli destekler gördük. 'Genel Kurul kararı aldınız mı?' sorusu sordular her zaman. Anlaşmalar yapabilmemiz için bu ciddiyete kavuşulması lazım. Bursaspor Kulübü'nün alacağı bir Genel Kurul kararı Bursaspor'un önünü açacaktır. Bu vakitten sonra da çalışmalarımızı önümüzdeki günlerde daha açıkça anlatacağız. Bizim sloganımız güven ve şeffaflık üzerine yürüyecek. Özellikle de barış Bursaspor'un artık bir barış içinde yürümesi lazım. Herkese layık olmamız gerekiyor. Bunun için çalışacağız. Yönetim kurulu listemiz de belli. Görüştüklerimiz de var. Bursa'da bir heyecan var. Onu da iyi yöne yönlendirmek bizim elimizde. Yapacağımız toplantılarda sizlere daha açık ve net ifadeler kullanırız" dedi.

"Dünya çapında bir firmayı kazandırmaya çalışıyoruz"

Transfer tahtasının açılıp, açılmayacağı ile ilgili yöneltilen soruya Raşit Barışıcı şu cevabı verdi: "Transfer tahtası hepimizin derdi. Kara bir tahta Yaptığımız çalışmalarda iki aşamalı sürecimiz var. Allah yardım ederse, dünya çapında bir firmayı Bursa'ya kazandırma imkanını elde edebilirsek ki onlar da Genel Kurul kararını bekliyorlar. Bu gerçekleşirse tahta ile ilgili hiçbir sorunumuz kalmayacak. Sponsorlarımızla da görüşüyoruz ve Bursaspor'un geleceğini sağlam temellere oturtmak için elimizden geleni yapacağız. Genel Kurul kararı çok önemli."

"Kongre kararı alırsak yöneticiler yetkisiz kalır"

Bursaspor 2. Başkanı Metin Genç ise, "Bizler Bursaspor'un önünü kapatmak için burada değiliz. Kongre kararı alındığında hiçbir yöneticinin yetkisi kalmıyor. Burada futbol kulübü var. Futbolcusunun ödemesi var, doğalgazı var, kampı var, uçağı var, yemeği var Biz sahipsiz mi bırakalım? Bursaspor'un önünü açmak için bunu yaptık. Bizler yönetim kurulu olarak yapmamız gerekeni yapıyoruz. İyi günde herkes Bursasporlu, önemli olan kötü günde Bursasporlu olmaktır" ifadelerini kullandı. - BURSA