Bursaspor Balıkesirspor maçı bilet fiyatları belli oldu - Haberler

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Bursaspor Balıkesirspor maçı bilet fiyatları belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor Balıkesirspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Bursaspor-Balıkesirspor maçının bilet fiyatları belli oldu.

Bursaspor- Balıkesirspor maçının bilet fiyatları belli oldu. Bugün saat 11.00'de satışa çıkacak olan biletler 10 TL ile 250 TL arasında değişiyor.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Bursaspor - Balıkesirspor maçının biletlerinin fiyatları belli oldu. Bugün saat 11.00 itibariyle satışa çıkacak olan biletleri 10 TL'den başlıyor. Pazar günü Timsah Park'ta saat 16.00'da başlayacak olan biletlerin fiyatları şu şekilde; Güney Kale Arkası Tribünü: 10,00 TL, Kuzey Kale Arkası Tribünü: 10,00 TL, Doğu Üst Tribünü: 20,00 TL, Doğu Alt Tribünü: 25,00 TL, Batı Alt Tribünü B: 150,00 TL, VIP 1. Balkon Tribünü: 200,00 TL, 1963 Tribünü: 250,00 TL. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Balıkesirspor, Türk Lirası, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Haberler

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