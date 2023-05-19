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Bursaspor Aydın'da son antrenmanını yaptı

Bursaspor Aydın'da son antrenmanını yaptı

Spor Haberleri

Bursaspor, yarın oynayacağı Nazilli Belediyespor maçı öncesi son antrenmanını Aydın'da gerçekleştirdi. Futbolcular, taktik çalışmalarla hazırlıklarını tamamladı.

Bursaspor yarın saat 15.00'te karşı karşıya geleceği Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarının son çalışmasını Aydın'da gerçekleştirdi.

TFF 2. Lig'in 38. haftasında Bursaspor, yarın karşı karşıya geleceği Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarını Aydın'da tamamladı. Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı gözetiminde yapılan antrenman ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde 5'e 2 pas pres oyunları oynayan futbolcular, idmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Bursaspor Nazilli Aydın Spor Haberler

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