Bursaspor, Artvin Hopaspor Maçı İçin Balıkesir'e Hareket Etti

Bursaspor, TFF 3. Lig 28. haftasında deplasmanda Artvin Hopaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp Balıkesir'e hareket etti.

Bursaspor, deplasmanda Artvin Hopaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Adem Çağlayan gözetiminde öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunlarıyla devam etti. Futbolcular son bölümde tempolu koşular yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor akşam saatlerinde Balıkesir'e hareket etti. - BURSA