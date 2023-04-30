Bursaspor, Arnavutköy Belediyespor'u 4-1 yendi

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Yusuf Aydın, Çağlar Demirkıran, Mehmet Akpınar

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 35'inci hafta maçında Bursaspor, sahasında ağırladığı Arnavutköy Belediyespor'u 4-1 yendi.

Timsah Arena'da oynanan maça iyi başlayan yeşil beyazlılar, ilk golü 8'inci dakikada Berat Altındiş ile buldu. Bursaspor, 18'inci dakikada Çağatay Yılmaz'ın golüyle skoru 2-0'a getirdi. Bu golden 5 dakika sonra mücadelenin 23'üncü dakikasında Hakan Turan'ın uzaktan şutuna Canberk Yurdakul müdahale edemedi ve top ağlara gitti: 2-1. Maçın 32'nci dakikasında Berat Altındiş'in pasında topla buluşan Çağatay Yılmaz, boş kaleye topu yuvarladı ve farkı yeniden ikiye çıkarttı: 3-1. İlk yarıyı 3-1 önde kapatan Bursaspor, ikinci yarıda da etkili performans ortaya koydu. Maçın 60'ncı dakikasında Çağatay Yılmaz takımının 4'üncü, kendisinin de 3'üncü golüne imza attı: 4-1.