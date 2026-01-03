Bursaspor'un Antalya kampı başladı

Haberler

Güncelleme:
Bursaspor, devre arası çalışmalarının ikinci etabına Antalya'da akşam antrenmanı ile başladı. Kamp kadrosu netleşti.

Bursaspor, devre arası çalışmalarının ikinci etabına Antalya'da yaptığı akşam antrenmanıyla start verirken, kamp kadrosu da netleşti.

Tahsin Tam yönetiminde gerçekleştirilen çalışmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketleri yaptı. Koşu çalışmalarıyla devam eden antrenman, pas oyunlarıyla sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla kamp çalışmalarını sürdürecek.

Kamp kadrosunda, Anıl Atağ, Kerem Matışlı, Salih Fidan, Efe Halaçlar, Ertuğrul Ersoy, Alperen Babacan, Batuhan Yayıkcı, Emir Kayacık, Barış Gök, Rahmetullah Berişbek, Hamza Gür, Ahmet Çobanoğlu, Sefa Narin, Arda Gülmez, Musa Çağıran, Eyüp Akcan, Hakkı Türker, Tunahan Ergül, Tayfun Aydoğan, M. Zeki Dursun, A. Hakan Atış, İlhan Depe, Sertaç Çam, Halil Akbunar, Muhammet Demir, Baran Başyiğit, Ertuğrul İdris Furat. isimleri yer aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
