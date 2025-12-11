Bursaspor, Ankara Demirspor maçına hazır
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 15. haftasında oynayacağı Ankara Demirspor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Tahsin Tam yönetimindeki idmanda taktik çalışmalara odaklanıldı ve ardından kampa girildi.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 15. haftasında sahasında ağırlayacağı Ankara Demirspor karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde yapılan idmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları üzerinde duruldu. Çalışmanın son bölümünde taktik idman yapıldı. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek karşılaşma saatini beklemeye başladı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor