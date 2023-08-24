Bursaspor, altyapıdan yetişen genç futbolcularla sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig takımlarından Bursaspor, Baran Karagöz, Enes Gökhan ve Kerem Matışlı ile profesyonel sözleşme imzaladı. Kulüp, genç futbolculara başarılı bir kariyer dilerken, anlaşmanın hayırlı olmasını temenni etti.