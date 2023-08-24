Bursaspor, altyapıdan yetişen genç futbolcularla sözleşme imzaladı
Spor Haberleri
TFF 2. Lig takımlarından Bursaspor, Baran Karagöz, Enes Gökhan ve Kerem Matışlı ile profesyonel sözleşme imzaladı. Kulüp, genç futbolculara başarılı bir kariyer dilerken, anlaşmanın hayırlı olmasını temenni etti.
TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, altyapıdan yetişen Baran Karagöz, Enes Gökhan ve Kerem Matışlı ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Bursaspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
"Altyapımızdan yetişen futbolcularımız Baran Karagöz, Enes Gökhan ve Kerem Matışlı, kulübümüzle profesyonel sözleşme imzaladılar. Anlaşmanın futbolcularımıza ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni eder, yeşil-beyazlı formamız altında başarılı yıllar geçirmelerini dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor