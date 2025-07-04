Bursaspor'a Yeni Formalar Cumartesi Günü Bursa'da!

Bursaspor Kulübü, A takımın kamp ürünleri ve internet siparişlerinin en geç cumartesi günü Bursa'da olacağını açıkladı.

Bursaspor Kulübü, yeni sezon formalarıyla ilgili yaşanan sevkiyat gecikmesi hakkında kamuoyuna bilgilendirme yaptı. Üretici firmayla yapılan günlük görüşmelerin ardından kulüp, formaların henüz mağazalara ulaşmadığını duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, A takımın kamp ürünleri ve internet siparişlerinin en geç cumartesi günü, Bursa'da olacağı bildirildi.

Mağaza satışları gelecek hafta başlayacak

İnternet üzerinden verilen siparişlerin tamamlanmasının ardından, mağazalarda satışların önümüzdeki hafta başlayacağı kaydedildi. Kulüp yetkilileri, forma üretim süreciyle ilgili tüm peşinat ve yükümlülükleri yerine getirdiklerini belirtti.

Gecikmenin Bursaspor kaynaklı olmadığı özellikle vurgulanırken, kulüp yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Sponsor firma, Bursaspor'a hizmet verebilmek için tüm çalışanlarıyla seferber olmuş durumda fakat maalesef gecikme yaşanıyor. Bizden kaynaklı olmayan gecikme için taraftarımızdan özür diliyor, bize tüm sezon yetecek kadar stokla hizmet vermek için hazır olacağımızı belirtiyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA