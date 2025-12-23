Somaspor maçı sonrası Bursaspor'a çok sayıda ceza

Bursaspor, Somaspor ile deplasmanda oynanan TFF 2. Lig Kırmızı Grup karşılaşmasının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği cezalarla karşı karşıya kaldı.

PFDK kararlarına göre yeşil-beyazlı kulüp, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 16 bin lira para cezasına çarptırıldı. Bu ihlalin aynı sezon içinde deplasmanda ikinci kez yaşanması, cezaya gerekçe olarak gösterildi.

Aynı müsabakada merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle, bu eylemin sezon içinde yedinci kez tekrarlanması sonucu Bursaspor'a 211 bin lira para cezası verildi. Saha olayları nedeniyle de kulübe 55 bin liralık bir ceza uygulandı.

Kurul ayrıca, belgelerin haksız kullanımı gerekçesiyle Bursaspor Kulübü'ne 60 bin lira para cezası verirken, antrenör Emrah Tanta'ya da aynı gerekçeyle 1 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

Öte yandan verilen cezaların ardından Bursaspor camiası dikkat çekici bir dayanışma örneği sergiledi. Kulüp Başkanı Enes Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin dört bir yanından kulüp hesaplarına binlerce bağış yapıldığını belirterek taraftarlara teşekkür etti. Enes Çelik, açıklamasında, "Bazen dil susar, yürek konuşur. İyi ki varsınız. Hepinizden Allah razı olsun" ifadelerine yer verdi. - BURSA