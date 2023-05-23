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Bursaspor'a 4 bin 200 TL para cezası

Bursaspor'a 4 bin 200 TL para cezası

Spor Haberleri

Somaspor maçı sonrası PFDK'ya sevk edilen Bursaspor'a 4 bin 200 TL para cezası verildi.

Somaspor maçı sonrası PFDK'ya sevk edilen Bursaspor'a 4 bin 200 TL para cezası verildi.

TFF 2. Lig'in 37. haftasında oynanan Somaspor maçı sonrası PFDK'ya sevk edilen Bursaspor'un cezası belli oldu. Bu mücadelede 6 sarı kart gören yeşil-beyazlılar, sportmenliğe aykırı davranışı sebebiyle disiplin kurulan sevk edilmişti. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Bursaspor 4 bin 200 TL para cezasına çarptırıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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