Somaspor maçı sonrası PFDK'ya sevk edilen Bursaspor'a 4 bin 200 TL para cezası verildi.

TFF 2. Lig'in 37. haftasında oynanan Somaspor maçı sonrası PFDK'ya sevk edilen Bursaspor'un cezası belli oldu. Bu mücadelede 6 sarı kart gören yeşil-beyazlılar, sportmenliğe aykırı davranışı sebebiyle disiplin kurulan sevk edilmişti. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Bursaspor 4 bin 200 TL para cezasına çarptırıldı. - BURSA