Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi

İstanbul'da İSPARK ücretlerine büyük zam! Artış yüzde 100'ün üzerinde

 Özel'den Şam'daki namaz için dikkat çeken sözler: İbrahim Kalın bir devlet memuru

Özel'den Şam'daki namaza ilginç yorum: İbrahim Kalın bir devlet memuru

 Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da

Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız

Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız

Bursaspor 8 Maçlık Kombine Kampanyasıyla 33 Bin Kombineye Ulaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor Kulübü, son 8 maçlık kombine kampanyası ile toplamda 33,530 kombine bilet satışı gerçekleştirdi. TFF 3. Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlı takım, bu sezon ortalama 40 binin üzerinde seyirci ile maçlarını oynadı.

Bursaspor Kulübü, son olarak çıkardığı 8 maçlık kombine kampanyasıyla 33 bin 530 kombineye ulaştı. TFF 3. Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlı takım bu sezon 40 binin üzerinde ortalama ile maçlarını oynuyor.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Değerli Bursaspor Ailesi, Sekiz maçlık kombine biletlerimizin satışı sona ermiştir. Üç gün içinde satılan 4.160 kombine biletle birlikte, bu sezonki toplam kombine sayımız 33.530'a ulaşmıştır. Bu vesileyle camiamıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Karşıyaka maçı biletlerimiz ise yarın saat 10.00'da satışa çıkacaktır. Bilet fiyatlarımız; Kuzey Kale: 150 TL, VIP: 900 TL'dir." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? İşte cevabı
img

İki ile yeni havalimanı geliyor
img

O şehirde halk sokaklar döküldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan futbol takımı hangisidir? Iconium hangi il, Konya mı? Hititler, Frigler, Persler ve Romalılara ev sahipliği yapmış "Iconium" günümüzde Türkiye'nin hangi ilinin eski adıdır? Başakşehir Heidenheim maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Başakşehir Heidenheim golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Malmö Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Malmö Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı! UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 12 Aralık 2024! Başakşehir Heidenheim CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Başakşehir Heidenheim maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Malmö Galatasaray CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Malmö Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Malmö kalecisi Persson kaç yaşında? 12-13 Aralık Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 12-13 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.