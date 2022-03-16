Bursaspor 6 haftalık fikstürü belli oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor 6 haftalık fikstürü belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Bursaspor 6 haftalık fikstürü belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Bursaspor, 6 haftalık fikstürü belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Bursaspor, 6 haftalık fikstürü belli oldu.

11-14 Mart tarihlerinde tüm yurtta etkili olan elverişsiz hava koşulları sebebiyle Spor Toto 1. Lig'in 29. haftadan itibaren bir hafta kaydırılması sonrası fikstürde de değişiklikler oldu. Daha önce ilan edilen 30-35. hafta müsabakalarıyla ilgili yeni program TFF'den açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Bursaspor'un fikstürü şu şekilde oluştu:

"2 Nisan Cumartesi (13.30): Ankara Keçiörengücü - Bursaspor, 10 Nisan Pazar (20.30): Bursaspor - Kocaelispor, 15 Nisan Cuma (20.30): İstanbulspor - Bursaspor, 19 Nisan Salı (18.00): Bursaspor - Gençlerbirliği, 23 Nisan Cumartesi (20.30): Bursaspor - Denizlispor, 30 Nisan Cumartesi (13.30): Manisa FK - Bursaspor. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Bursaspor, Nisan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title