Bursaspor, 2. Lig Beyaz Grup'ta 4 puan topladı

4 haftası geride kalan TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 4 puan toplayan Bursaspor, geçen sezonun 2 puan gerisinde kaldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 4. hafta maçında Nazilli Belediyespor'a 1-0 kaybeden Bursaspor, 1 puan ortalamasıyla yoluna devam etmek zorunda kaldı. İlk 3 haftada topladığı 4 puanla son 6 sezonun en iyi sonucuna imza atan yeşil-beyazlı takım, 4. hafta sonunda ise hesapları karıştırdı. Geçen sezon kümede son maçta kalmayı başaran Bursaspor, 2022-2023 sezonunun ilk 4 haftasında 6 puan toplamıştı. Geçen sezonun 2 puan gerisinde kalan Bursaspor, Nazilli deplasmanında aldığı yenilgiyi önümüzdeki hafta Altınordu'yu mağlup ederek telafi etmek istiyor. - BURSA