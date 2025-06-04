Bursalı Vücut Geliştirme Sporcusu Semih Topçu, İşvereninin Silahlı Tehditine Maruz Kaldı

Bursalı Vücut Geliştirme Sporcusu Semih Topçu, İşvereninin Silahlı Tehditine Maruz Kaldı
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Bursa'da milli vücut geliştirme sporcusu Semih Topçu, çalıştığı spor salonunun sahibi Baki K. tarafından silahla tehdit edildi ve koruması tarafından darp edildi. Olay sonrası yapılan gözaltı işleminde iki şüpheli serbest bırakıldı.

BURSA'da milli vücut geliştirme sporcusu Semih Topçu (34), özel antrenör olarak çalıştığı spor salonunun işletmecisi Baki K. tarafından silahla tehdit edildi. Baki K.'nin koruması olduğu öne sürülen Yusuf İslam D. ise Topçu'yu dakikalarca darbetti. Güvenlik kamerasına da yansıyan saldırı sonrası ev hapsine çarptırılan Baki K. 2,5 ay sonra serbest bırakıldı.

Olay, 11 Mart'ta saat 12.30 sıralarında Nilüfer ilçesindeki bir spor salonunda meydana geldi. Milli vücut geliştirme sporcusu Semih Topçu, özel antrenör olarak çalıştığı spor salonunun sahibi Baki K. tarafından, izinli gününde işe çağrıldı. Spor salonuna gelen ve daha önceden de aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Baki K.'nin bulunduğu ofise giren Topçu kapıyı kapatıp sandalyeye oturdu. İş yeri sahibi Baki K., ayağa kalkarak belindeki silahı çıkarırken, koruması olduğu iddia edilen Yusuf İslam D. ile yanındaki bir kişi kapıyı açarak ofise girdi. Çıkan tartışmada Yusuf İslam D., milli sporcuyu defalarca yumruklayarak ofisten çıkarırken, darp iddiaya göre spor salonunda da devam etti.

KARİYERİNE ZARAR GELMEMESİ İÇİN KARŞILIK VERMEMİŞ

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Semih Topçu'nun kendisine saldıran Yusuf İslam D. ve Baki K.'ye karşılık vermediği görüldü. Topçu'nun, millilik hakkını kaybetmemek için karşılık vermediği öğrenildi.

İKİ ŞÜPHELİ DE SERBEST BIRAKILDI

Milli sporcu, çalıştığı iş yerinde darp ve hakarete maruz kaldığı iddiasıyla iş yeri sahibi ve koruması hakkında şikayetçi oldu. Bunun üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı. Baki K. ev hapsine çarptırılırken, koruma Yusuf İslam D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Baki K., 2,5 ay sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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