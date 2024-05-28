Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde bu yıl 21'ncisi düzenlenen Uluslararası Yüzme Şampiyonası'nda Bursalı Jandarma Astsubay Murat Kösle Türkiye birincisi oldu. 643 yarışmacıyı geride bırakan Kösle, Jandarma Gücü bayrağını zirvede dalgalandırdı.

Dünyanın dört bir yanından 643 profesyonel yüzücünün katıldığı İçmeler 21. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası sona erdi. Aralarında daha önceki yıllarda olimpiyat görmüş ve dünya yüzme şampiyonalarına da katılmış yarışmacıların bulunduğu toplam 643 yarışmacı 5 kilometre boyunca mücadele etti.

Jandarma Gücü takımı adına yarışa katılan Bursalı Jandarma Astsubay Çavuş Murat Kösle zirvede bitirdiği yarışta altın madalyaya hak kazandı.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığı'ndan 2023 yılında mezun olan Bursalı Jandarma Astsubay Çavuş Murat Kösle; komutanlarının da taktirini alarak temsil ettiği Jandarma Gücü'nü onurlandırdı.

Yarışmayı takip eden eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen de etkinliği büyük bir keyifle izlediğini dile getirip, bu tür organizasyonların gençlerin önünü açtığını kaydetti - BURSA