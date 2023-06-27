Bursalı Başpehlivan Yalçın Üncül, Kırkpınar'da Altın Kemeri Hedefliyor

Bursalı başpehlivan Yalçın Üncül, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp altın kemeri kazanmayı hedefliyor. Üncül, hazırlıklarını tamamladıklarını ve Bursa'yı temsil eden tek başpehlivan olarak altın kemeri getirmek istediğini belirtti. Antrenör Adem Ustaoğlu da takım olarak Kırkpınar'da daha fazla madalya kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Bursalı başpehlivan Yalçın Üncül, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp altın kemeri kazanmayı hedefliyor.

Üncül, AA muhabirine, 7-9 Temmuz'da düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Gürsu Spor Tesisleri'nde taktik ve dayanıklılık çalışmasıyla hazırlandığını belirterek, "Kampımızın son günlerindeyiz. İddialı bir şekilde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Üncül, 20 yıldır güreştiğini, bunun son 3-4 senesinde başpehlivanlık müsabakalarına katıldığını ifade etti. Hedeflerini anlatan Üncül, şöyle konuştu:

"Tüm pehlivanların hedefi Kırkpınar'da başpehlivan olmaktır. Tüm başpehlivanların hedefi de burada altın kemere sahip olmaktır. Benim hedefim de Bursa'ya altın kemeri getirmek. Bursa'yı temsil eden tek başpehlivan olmanın yükü var üstümde. Elimizden geleni yapıp Kırkpınar'dan altın kemeri getireceğiz. Tecrübelendim ve tüm başpehlivanlara karşı nasıl güreşeceğimi biliyorum. Hepsine farklı stillerde güreşerek elimizden geleni yapıp rakiplerimizi yeneceğiz."

"Kemere her zaman adayız"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı Antrenörü Adem Ustaoğlu da hazırlıkların sonuna geldiklerini anlattı.

Kırkpınar'ın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Eksiklerimizi giderdik. Kırkpınar'da geçen sene 5 madalyamız vardı. Bu sene daha da artırmayı planlıyoruz. Yalçın bu sene kemere aday. Eksiklerimizi kapattık. Rakiplerimize göre antrenmanlarımızı yaptık. Kiminle nasıl güreşeceğimizi biliyoruz. Kırkpınar'da inşallah en iyi şekilde bunları uygulayacağız."