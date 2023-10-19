Bursa Uludağ, Ragusa Dubrovnik'i 37 sayı farkla mağlup etti
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Basketbolda FIBA Kadınlar EuroCup J Grubu'nda mücadele eden Bursa Uludağ, deplasmanda Hırvatistan ekibi Ragusa Dubrovnik'i 37 sayı farkla 89-52 mağlup etti.
İSTANBUL, -
SALON: Gospino Polje
HAKEMLER: Bojan Jovanic, Xhelal Mumini, Goran Stojancevic
RAGUSA DUBROVNIK: Todoric 8, Ujevic 11, Hajdin 20, Strilic 2, Cicic 5, Peric 4, Miloglav, Milat 2, Tokic
BURSA ULUDAĞ: Sarr 4, Eda Şahin 5, Williams 20, Baptiste 36, Tuba Poyraz 12, Masic 4, İpek Garip 5, Miray Balotu, Brcaninovic 3, Efsun Çelik
1'İNCİ PERİYOT: 13-22
İLK YARI: 17-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 33-62
5 FAULLE: 39.38 Hajdin (Ragusa Dubrovnik)
Basketbolda FIBA Kadınlar EuroCup J Grubu'nda mücadele eden Bursa Uludağ, deplasmanda Hırvatistan ekibi Ragusa Dubrovnik'i 37 sayı farkla 89-52 mağlup etti.
Grupta oynadığı 2 maçı da kazanan Bursa ekibi, gruptaki 3'üncü maçında sahasında Umana Reyer Venezia ile karşılaşacak.