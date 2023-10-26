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Bursa Uludağ Basketbol'u Umana Reyer mağlup etti

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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın üçüncü haftasında J Grubu'nda İtalya'nın Umana Reyer takımı, Bursa Uludağ Basketbol'u deplasmanda 80-64 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Jelena Smiljanic (Sırbistan), Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), İvan Mijalkovski (Kuzey Makedonya)

Bursa Uludağ Basketbol: Williams 20, Masic, İpek Garip 8, Balotu, Sarr 4, Tuba Poyraz 14, Eda Şahin 6, Brcaninovic 2, Baptiste 10

Umana Reyer: Berkani 3, Gorini 5, Nicolodi 14, Pan 10, Meldere 6, Makurat 13, Cubaj 9, Fassina 8, Kuier 12

1. Periyot: 13-19

Devre: 29-40

3. Periyot: 44-58

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın üçüncü haftasında J Grubu'nda İtalya'nın Umana Reyer takımı, Bursa Uludağ Basketbol'u deplasmanda 80-64 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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