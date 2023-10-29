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Bursa Uludağ Basketbol, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 91-68 yendi

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 91-68 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Çisil Güngör, Uğur Yüksel, Fatih Erdoğan

Bursa Uludağ Basketbol: Williams 29, İpek Garip, Miray Balotu, Coulidaliy 9, Tuba Poyraz, Eda Şahin 6, Williams 22, Baptiste 25, Efsun Çelik

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 15, İvanova 3, Calhoun 6, Ayşe Cora 9, Hande Kuzu 2, Özge Özışık 7, Başak Altunbey 2, Ezgi Manlacı, Nared 17, Dilara Tongar, Ferda Yıldız 7

1. Periyot: 22-17

Devre: 47-35

3. Periyot: 71-56

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 91-68 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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