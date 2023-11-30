Bursa Uludağ Basketbol İtalya'da farklı mağlup oldu
Bursa Uludağ Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'ndaki son maçında İtalya'nın Umana Reyer ekibine 105-58 mağlup oldu. İtalya temsilcisi liderliğini sürdürürken, Bursa Uludağ Basketbol üçüncü yenilgisini yaşadı.
Bursa Uludağ Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'ndaki son maçında deplasmanda İtalya'nın Umana Reyer ekibine 105-58 mağlup oldu.
Venedik kentinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-17 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına 51-32 üstün gitti.
İkinci yarıda farkı artıran ve son çeyreğe 75-47 önde giren İtalya temsilcisi, salondan 105-58 galip ayrıldı.
J Grubu'nda bir üst tura çıkmayı garantileyen lider Umana Reyer, 6'da 6 yaparken, Bursa Uludağ Basketbol üçüncü yenilgisini yaşadı.