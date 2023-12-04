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Bursa Uludağ Basketbol, İlkem Yapı Tarsusspor'u 73-67 yendi

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, İlkem Yapı Tarsusspor'u 73-67 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Polat Parlak, Ali Osman Kanık, Çağatay Taşkın

Bursa Uludağ Basketbol: Coulibaly, Tuba Poyraz 14, Eda Şahin 7, Fluker 14, Tuğçe Turus, Williams 17, Baptiste 19, Efsun Çelik 2

İlkem Yapı Tarsusspor: Kübra Erat, Büşra Akgün 6, Palenikova 18, Cave 13, Davis 10, Robinson 15, Merve Uygül Bostancı 5

1. Periyot: 14-20

Devre: 34-37

3. Periyot: 56-48

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, İlkem Yapı Tarsusspor'u 73-67 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Basketbol Süper Ligi basketbol Uludağ Bursa Haberler

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