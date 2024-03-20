Bursa Uludağ Basketbol, Antalya Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
Salon: Kepez Turgut Özal
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Burak Aktaş, Çağatay Taşkın
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol : Henderson 26, Günesh Denise Karaoğlan 18, Lucet 6, Gonca Karataş, Özge Kavurmacıoğlu, Niray Sena Aral, Arzu Asiye Özdemir 5, Helin Boybeyi 3, Elif Emirtekin 5
Bursa Uludağ Basketbol : Williams 17, Coulibaly 18, Eda Şahin, Wallace 18, Fluker 11, Gülfer Tokatlı 2, Efsun Çelik 2, İpek Garip, Elif Burulday
1. Periyot: 9-9
Devre: 37-28
3. Periyot: 43-48
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u deplasmanda 68-63 yendi.