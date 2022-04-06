Fenerbahçe, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

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Fenerbahçe, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA - Emre Doğan - Spor
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Fenerbahçe, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Fenerbahçe Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' amacıyla kurulan Anadolu Ajansı 102 yaşında. Anadolu Ajansı'nın 102. yılını kutlar, nice yıllar ülkemize hizmet vermeye devam etmesini dileriz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Emre Doğan - Spor

Spor, Güncel, Haberler

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