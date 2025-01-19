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Bursa Süper Amatör Lig Maçında Kavga: Zaferspor ile İnegöl Orhaniyespor

Bursa Süper Amatör Lig Maçında Kavga: Zaferspor ile İnegöl Orhaniyespor
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Bursa Süper Amatör Lig'deki Zaferspor ile İnegöl Orhaniyespor arasında oynanan 0-0 sona eren maçın ardından taraftar ve futbolcular arasında kavga çıktı. Kavga sırasında iki Orhaniyesporlu futbolcu yaralandı ve olaylar kameralara yansıdı.

Bursa Süper Amatör Lig'de Zaferspor ile İnegöl Orhaniyespor arasında oynanan müsabakada, Zaferspor taraftarları ile İnegöl Orhaniyespor futbolcuları arasında kavga çıktı.

Bursa Süper Amatör Lig'de Zaferspor - İnegöl Orhaniyespor arasında oynanan müsabaka 0-0 berabere sona erdi. Maçın hemen ardından Zaferspor taraftarları ile İnegöl Orhaniyespor futbolcuları arasında tartışma çıktı. Saldırı anı kameralara yansıdı. Kavgada Orhaniyesporlu futbolcular Ömer Faruk Şenkan ve Ömer Demircan yaralandı.

Orhaniyespor yönetimi saldırı anlarını gösteren videoları alıp şikayette bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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