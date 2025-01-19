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Bursa Süper Amatör Lig Maçında Kavga: Futbolcular Yaralandı

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Bursa Süper Amatör Lig'de Zaferspor ile İnegöl Orhaniyespor arasında oynanan 0-0 biten maçta, taraftarlarla futbolcular arasında yaşanan kavga sonucu iki futbolcu yaralandı. Olayın ardından Orhaniyespor yönetimi, kavgayı gösteren videolarla şikayette bulundu.

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BURSA - Bursa Süper Amatör Lig'de Zaferspor ile İnegöl Orhaniyespor arasında oynanan müsabakada, Zaferspor taraftarları ile İnegöl Orhaniyespor futbolcuları arasında kavga çıktı.

Bursa Süper Amatör Lig'de Zaferspor - İnegöl Orhaniyespor arasında oynanan müsabaka 0-0 berabere sona erdi. Maçın hemen ardından Zaferspor taraftarları ile İnegöl Orhaniyespor futbolcuları arasında tartışma çıktı. Saldırı anı kameralara yansıdı. Kavgada Orhaniyesporlu futbolcular Ömer Faruk Şenkan ve Ömer Demircan yaralandı.

Orhaniyespor yönetimi saldırı anlarını gösteren videoları alıp şikayette bulundu.

Bursa Süper Amatör Lig Maçında Kavga: Futbolcular Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Spor
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