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Bursa spor: Nilüfer'in minik basketçileri sertifikalarını aldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursa spor: Nilüfer'in minik basketçileri sertifikalarını aldı

Bursa bölgesinden gelen habere göre Bursa'da Nilüfer Belediyesi ile Nilüfer Belediyespor Kulübü tarafından organize edilen yaz spor okulunu başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.

Bursa'da Nilüfer Belediyesi ile Nilüfer Belediye spor Kulübü tarafından organize edilen yaz spor okulunu başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.

Okulların tatile girmesiyle birlikte öğrencilerin sağlıklı vakit geçirebilmeleri için başlatılan yaz spor okulunun birçok dalında 2'nci dönem eğitimleri tamamlandı. Basketboldan jimnastiğe yüzmeden voleybola kadar bir çok dalda eğitim gören öğrenciler yaz tatillerini spor yaparak geçirdi.

Nilüfer ilçesi Yüzüncü Yıl Spor ve Gençlik Merkezi'nde profesyonel koç eşliğinde verilen basketbol eğitimini başarı ile tamamlayan Nilüfer'in minik sporcuları da sertifikalarını aldı. Sertifika alan minik sporcuların sevinci görülmeye değerdi. Sertifika almaya hak kazanan öğrenciler koçları ile birlikte fotoğraf çektirdi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

nilüfer belediyesi Bursa Spor Haberler

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