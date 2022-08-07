Bursa spor haberleri... Bursaspor taktik çalıştı
Bursa haberi... Afyon kampına tüm hızıyla devam eden Bursaspor'da sabah antrenmanında taktik çalışma yapıldı.
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Afyon kampına tüm hızıyla devam eden Bursaspor'da sabah antrenmanında taktik çalışma yapıldı.
Bursaspor, Afyon kampının 6. gününde sabah saatlerinde günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve istasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, core ve denge hareketleriyle devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor bu akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA
İhlas Haber Ajansı / Spor