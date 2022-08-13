Bursa spor haberleri | Bursaspor maç provası yaptı Bursa spor haberi: Bursaspor, Afyon kampında yarın karşılaşacağı Etimesgut Belediyespor maçının provasını bu akşamki çalışmada gerçekleştirdi. Bursaspor, Afyon kampında yarın karşılaşacağı Etimesgut Belediyespor maçının provasını bu akşamki çalışmada gerçekleştirdi. 3. etap kamp çalışmaları için Afyon'da bulunan Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor, hazırlıkları kapsamında yarın Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak. Maç saat 19.00'da başlayacak. - BURSA İhlas Haber Ajansı / Spor Bursaspor Afyon Spor Haberler

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