Bursa spor haberleri... Bursaspor'da kamp çalışmaları yoğunlaştı Bursa haberler: Bursaspor'da Afyon kampı devam ediyor. Bursaspor'da Afyon kampı devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım 3. günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Bursaspor, Afyon kampının 3. gününde sabah saatlerinde günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, foam roller, mobilizasyon, core ve denge hareketleriyle devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor bu akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA İhlas Haber Ajansı / Spor Bursaspor Afyon Spor Haberler

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