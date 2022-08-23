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Bursa spor haberi... Bursaspor'un genç futbolcusu Kadir Fidan'ın bileğinde kırık tespit edildi

Spor Haberleri

Bursa spor haberi... Bursaspor'un genç futbolcusu Kadir Fidan'ın bileğinde kırık tespit edildi

Bursa haberine göre Bursaspor'da üzücü sakatlık yaşandı.

Bursaspor'da üzücü sakatlık yaşandı. Yeşil-beyazlı takımın genç futbolcusu Yiğit Fidan'ın bileğinde kırık tespit edildiği ve en kısa sürede ameliyat olacağı açıklandı.

Bursaspor Kulübü, Yiğit Fidan'ın sakatlığı ilgili şu açıklamayı yaptı: "Futbolcumuz Yiğit Fidan dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman sırasında sakatlık yaşamıştır. Bugün çekilen MR görüntülenmesi sonucunda, ayak bileğinde kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuz en kısa sürede ameliyat olup rehabilitasyon süreci başlatılacaktır." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bursaspor Spor Haberler

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