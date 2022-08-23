Bursa spor haberi... Bursaspor'un genç futbolcusu Kadir Fidan'ın bileğinde kırık tespit edildi

Bursaspor'da üzücü sakatlık yaşandı. Yeşil-beyazlı takımın genç futbolcusu Yiğit Fidan'ın bileğinde kırık tespit edildiği ve en kısa sürede ameliyat olacağı açıklandı.

Bursaspor Kulübü, Yiğit Fidan'ın sakatlığı ilgili şu açıklamayı yaptı: "Futbolcumuz Yiğit Fidan dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman sırasında sakatlık yaşamıştır. Bugün çekilen MR görüntülenmesi sonucunda, ayak bileğinde kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuz en kısa sürede ameliyat olup rehabilitasyon süreci başlatılacaktır." - BURSA