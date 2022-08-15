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Bursa spor: Bursaspor'un Afyon kampı sona erdi

Bursa spor: Bursaspor'un Afyon kampı sona erdi

Bursa haberine göre Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarının 3. etabı olan Afyon kampını bu sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarının 3. etabı olan Afyon kampını bu sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Bursaspor'un, 2 Ağustos'ta başladığı Afyon kampı bu sabah saatlerinde yapılan antrenmanla sona erdi. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı. Bursaspor iki günlük iznin ardından çalışmalarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde devam edecek. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bursaspor Afyon Spor Haberler

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