Bursa spor: Bursa'da "Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turu" gerçekleştirildi Spor Haberleri Bursa haberler: Bursa'da, "Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turu", yaklaşık 750 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Bursa'da, " Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turu", yaklaşık 750 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Tophane Rotary Kulübü tarafından "Zafere Pedal" sloganıyla gerçekleştirilen ve Tophane Saltanat Kapısı'ndan başlayan tur, Mudanya ilçesi Mütareke Meydanı'nda sona erdi. Turun tamamlanmasının ardından Mudanya İlçe Bandosu ile Den Den Grubu'nun sahne aldığı etkinlik düzenlendi, sporculara hediyeler verildi. ??????? Spor Kaynak: AA / Barış Yılmaz Mudanya Tophane Bursa Spor Haberler

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