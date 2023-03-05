Bursa polisi maç öncesi olaylara izin vermedi Spor Haberleri Bursaspor-Amedspor maçı öncesi Bursa polisi çıkan olaylara izin vermedi. Bursaspor- Amedspor maçı öncesi Bursa polisi çıkan olaylara izin vermedi. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 25. haftasında saat 14.00'te oynanacak olan Bursaspor-Amedspor maçı öncesi polis ekipleri aldığı geniş güvenlik önlemleri sayesinde çıkan olaylara izin vermedi. Polis ekipleri Amedsporlu futbolcuların kaldığı otelin bulunduğu caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Dün gece saatlerinde Bursasporlu taraftarlar Amedsporlu futbolcuların kaldığı otele yürümek istedi, ancak polis ekiplerinin aldığı önlemler sayesinde olaylar büyümedi. Amedsporlu futbolcular saat 12.20 sıralarında kaldığı otelden çıkarak geniş güvenlik önlemleriyle birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'na gitti. Öte yandan Bursasporlu taraftarlar Amedsporlu futbolcuları taşıyan otobüse tepki gösterdi. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Bursaspor Amedspor Bursa Spor Haberler

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